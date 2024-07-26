Paris 2024 Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek ve 329 etkinlikte 10.714 sporcuyu ağırlayacak. Bu Olimpiyat, Paris'in 1900 ve 1924'ten sonra üçüncü kez Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması anlamına geliyor. Türkiye, bu büyük etkinlikte 18 farklı spor dalında 102 sporcu ile temsil edilecek.

Break dans artık olimpiyatlarda

Paris 2024'te dikkat çeken yeniliklerden biri, break dansın ilk kez Olimpiyat oyunlarında yer alması olacak. Ayrıca, bu olimpiyatlarda kadın ve erkek sporcu sayısının eşit olması hedefleniyor; toplamda 5.250 kadın ve 5.250 erkek sporcu yarışacak. Paris 2024, sürdürülebilir kalkınma modeli ile de dikkat çekecek; Olimpiyat Köyü, düşük karbonlu binalar, yenilenebilir enerji kullanımı ve sıfır atık politikası gibi çevre dostu uygulamalara sahip olacak. Olimpiyatların resmi sloganı "Paylaşmak için Yapıldı" (Made for Sharing) olarak belirlendi.

Yunanistan'dan Marsilya'ya

Olimpiyat Meşalesi, Yunanistan'daki Olimpia antik kentinde yakıldı ve Fransa'nın Marsilya kentine götürüldü. Meşale, açılış töreni için Paris'e doğru yolculuğuna devam edecek. Açılış töreni, Sen Nehri üzerinde 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ve halkın katılımına açık olacak.

Türkiye'nin katılacağı spor dalları

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 102 sporcu ile 18 farklı dalda temsil edilecek. Bu spor dalları arasında atletizm, boks, güreş, okçuluk, voleybol, halter, judo, yüzme, tekvando, eskrim, kürek, bisiklet, atıcılık, modern pentatlon, kano, triatlon, masa tenisi ve yelken bulunuyor. Özellikle atletizm, boks, güreş ve okçuluk gibi branşlarda Türkiye'nin madalya umutları bulunuyor.

Sporcularımız ne zaman yarışacak?

Busenaz Sürmeneli: 1 Ağustos'ta 66 kilogramda ringe çıkacak.

Filenin Sultanları: 29 Temmuz'da ilk maçlarına çıkacak.

Buse Naz Çakıroğlu: 1 Ağustos'ta 50 kilogramda ringe çıkacak.

Eda Tuğsuz: 7 Ağustos'ta cirit atma mücadelesinde yer alacak.

Kuzey Tunceli: 16 yaşındaki genç sporcu, yüzmede 800 metre serbestte yarışacak. Tarih ise 29 Temmuz.

Mete Gazoz, Ulaş Tümer, Abdullah Yıldırmış, Elif Berra Gökkır: 25 Temmuz'da okçuluk müsabakalarında yer alacaklar.

Tüm program ise şu şekilde: