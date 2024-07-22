Oyunlar, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris, üçüncü kez olimpiyat düzenliyor.

Son açıklanan listeye göre Türkiye, 18 spor dalında 102 sporcuyla oyunlarda yer alacak. 2012 Londra Olimpiyatları'ndan sonra ikinci kez Türkiye kafilesindeki kadın sporcu sayısı erkeklerden fazla olacak.

Türk kafilesinde en fazla kadın sporcunun yarışacağı spor dalı, 13 voleybolcuyla Kadın Voleybolu olacak. Erkeklerde ise 10 atletle Atletizm, en fazla erkek sporcunun yarışacağı spor dalı olarak öne çıkıyor.