Fransa’nın başkenti Paris’in doğusundaki Seine-et-Marne bölgesinde yerel saatle 16.00 sıralarında küçük bir uçak A4 otoyoluna düştü. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Uçağın, Lognes Havaalanı’ndan kalkış yaptığı ve kazada uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, uçağın yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra düştüğünü belirterek, kazanın ardından otoyoldaki araçların etkilenmediğini duyurdu. Meaux Savcılığı, kazanın nedenlerini belirlemek için bir soruşturma başlattığını bildirdi. Adli soruşturmayı hava taşımacılığı jandarması yürütürken, Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosu (BEA) ise idari bir soruşturma yürütüyor.