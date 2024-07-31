Fransa ve Japonya'nın yıldız sporcuları, Paris Olimpiyatları'nın 6. gününde unutulmaz bir karşılaşmaya imza attı. NBA'in geleceği olarak görülen 2.24 metre boyundaki Victor Wembanyama ile 1.72 metre boyundaki Yuki Kawamura'nın aynı sahada buluşması, basketbolseverlere ilginç anlar yaşattı.

Fransa-Japonya maçında boy farkı sahne aldı

Karşılaşmada, Kawamura'nın 7 ribaund, 6 asist ve 29 sayısı ile öne çıkarken, Wembanyama 11 ribaund, 6 asist ve 18 sayıyla mücadele etti.

İlginç anlar sosyal medyada viral oldu

Wembanyama ve Kawamura'nın boy farkı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İki oyuncunun parkede yan yana geldiği anlar, olimpiyat tarihine geçecek görüntüler arasında yer aldı. (Wembanyama 2,24 m - Kawamura 1,83 m) Bu karşılaşma, sadece basketbol becerileriyle değil, aynı zamanda fiziksel özellikleriyle de unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yer etti.