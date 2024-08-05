İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris’te gerçekleşecek olan Kadın Milli Voleybol Takımı maçına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı davet etti. Bu daveti CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ileten İmamoğlu, Paris’te bir araya gelerek birlikte maçı izlemeyi önerdi.

Mansur Yavaş daveti kabul etti

Yavaş’ın bu daveti memnuniyetle kabul ettiği öğrenildi. Maçın ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla üçlü bir yemek organizasyonu planlandı. Bu buluşma, üç belediye başkanının bir araya gelerek hem Kadın Milli Voleybol Takımına destek vermesi hem de birlikte vakit geçirmeleri açısından önemli bir etkinlik olacak.

Özel'den üçlü yemek organizasyonu

Genel Başkan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte maç sonrasında bir yemek düzenlemeyi planladı. Bu yemek, üç liderin hem spor hem de siyasi konular üzerine sohbet etme fırsatı bulacakları bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Paris’te gerçekleşecek olan bu buluşma, hem Kadın Milli Voleybol Takımına moral vermek hem de CHP'nin önemli isimlerinin bir araya gelerek işbirliği ve dayanışma mesajı vermesi açısından büyük önem taşıyor.