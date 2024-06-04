ANKARA (AA) - Fransa’nın başkenti Paris'te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) öncülüğünde Türk kültür ve sanatının tanıtıldığı etkinlik yapıldı.

Türk devletlerinin ortak kültürünün tanıtımının hedeflendiği, YEE'nin öncülüğü ve Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Kültürü ve Sanatı Günleri etkinliğine bürokratlar, Türk ve Fransız sanatçılar ile sanatseverler katıldı.

Etkinlikte fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven'in "Anadolu'nun İzleri – Portreler" sergisi de yer aldı.

Piyanist Güray Başol ve neyzen Pelin Başar da davetlilere "Doğu ve Batı Rüzgarı" adlı resital sundu.

Ayrıca Mehmet Aslan'ın küratörlüğünde düzenlenen zeytin temalı fotoğraf sergisinde, Anadolu topraklarında 6 bin yıldan fazladır yetişen zeytinin, Türk mutfak geleneğinin ve yaşam tarzının ayrılmaz parçası olduğu vurgulandı. Ayrıca Türk Lezzetlerinin Tadımı etkinliği de yapıldı.

Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Celine Aydın, "Türk kültürünü ve sanatını Paris'te tanıtmak için düzenlediğimiz bu etkinlikten büyük memnuniyet duyuyoruz. Etkinliklere gösterilen ilgi, Türk kültürüne olan ilginin her geçen gün arttığını gösteriyor. Yunus Emre Enstitüsü olarak, Türk kültürünü ve sanatını Paris’in her köşesine taşımaya ve projeler düzenlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.