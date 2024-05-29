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Kahve içme geleneği hakkında davetlilere bilgi verilen etkinlikte, THY de birinci sınıf uçuşlarda sunduğu yemekleri tanıttı.

Davetlilere Ege Bölgesi'ne ait kızartmalar, otlar, zeytin çeşitleri, ıspanaklı gözleme gibi lezzetleri ve asırlık Türk kahvesi ikram edildi. Etkinlikte, Anadolu yemeklerinin çeşitliliğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatma Özsoy'un ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Türk Hava Yolları (THY) Paris Genel Müdürü Yavuz Akkaynak, Fransız basın mensupları ve influencerlar katıldı.

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, " Türk Mutfağı Haftası " etkinlikleri kapsamında Ege Bölgesi lezzetlerinin tanıtıldığı resepsiyona ev sahipliği yaptı.

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