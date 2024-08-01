2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, milli atıcılarımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde tarihi bir başarıya imza attı. Finalde Sırbistan'dan Damir Mikec ve Zorana Arunovic ile karşılaşan sporcularımız, 16-14'lük skorla gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını getirdi.

Yusuf Dikeç’in ilginç atış tarzı

Yusuf Dikeç, atışlarında kullandığı ilginç tekniklerle de dikkatleri üzerine çekti. Ekipman kullanmaması ve atışlarını çift gözle yapması, spor dünyasında büyük merak uyandırdı. Bu teknik hakkında Radyo Gol'e konuşan Dikeç, tercihinin ardındaki sebepleri açıkladı.

"Artistlikle alakası yok"

51 yaşındaki milli sporcu Yusuf Dikeç, atış tekniği hakkında şunları söyledi:

"Dünya beni konuşmuyor, Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Biz sadece bir simgeyiz. Ekipmanla ilgili bakanlıktan veya federasyonumuzdan herhangi bir olumsuzluk yok, bu benim kendi tercihim. Tüm dünya atışlarını tek gözle yaparken ben çift gözle yapıyorum. Bunu çok araştırdım ve daha sağlıklı atılabildiğini gördüm. Elim cebimde atmamın artistlikle bir alakası yok. Daha çok motive olup, atış yaparken daha rahat hissediyorum."

Başarının ardındaki sırlar

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın elde ettiği bu başarı, Türkiye'de atıcılık branşının gelişimine büyük katkı sağladı. Dikeç’in yenilikçi yaklaşımı ve azmi, genç sporcular için de ilham kaynağı oldu. Atıcılıkta ekipman kullanımının yanı sıra mental hazırlığın önemine dikkat çeken Dikeç, başarılarının arkasında disiplinli çalışmanın yattığını belirtti.

Yusuf Dikeç'in motivasyonu

Dikeç, başarılarının arkasındaki motivasyon kaynaklarına da değindi. Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmenin verdiği gurur ve sorumluluk duygusunun kendisini daha da güçlendirdiğini söyledi. Atıcılığın sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir spor olduğunu vurgulayan Dikeç, genç sporculara da tavsiyelerde bulundu.