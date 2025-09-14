Etkinlik, çok sayıda kişinin akın etmesi sonucu iptal edildi ve polis bölgeyi kontrol altına almak zorunda kaldı.

Paris merkezinde Fares Salvatore isimli influencer, 1000 adet kızarmış tavuk dağıtmayı planlamıştı. Ancak duyuru kısa sürede yayıldı ve beklenenden çok daha fazla kişi etkinlik alanına gelince, izdiham yaşandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, etkinlik alanında koşturan kalabalıklar ve polis ekiplerinin önlem aldığı görülüyor. Etkinlik, güvenlik nedeniyle iptal edilirken, herhangi bir yaralanma veya ciddi bir olay bildirilmedi.

Yetkililer, benzer etkinliklerde kalabalık yönetimi ve güvenlik önlemlerinin kritik önem taşıdığını vurguladı.