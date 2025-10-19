Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde sabah saatlerinde büyük bir soygun gerçekleşti. Hırsızlar, Napolyon Bonaparte ve İmparatoriçe Josephine’e ait paha biçilemez mücevherleri çalarak kaçtı. Olayın ardından müze geçici olarak ziyarete kapatıldı.

AFP’ye konuşan kaynaklara göre, sayıları henüz belirlenemeyen hırsızlar küçük bir testereyle donatılmış scooter’la müzeye geldi. Müzenin mal asansörünü kullanarak hedefledikleri odaya ulaştılar.

Soygun, müzenin en değerli koleksiyonlarının sergilendiği Apollon Galerisi’nde yaşandı. NTV Strasbourg Temsilcisi Kayhan Karaca, hırsızların İmparator Napolyon Bonaparte ve eşi Josephine’e ait kolye, broş ve taç gibi tarihi mücevherleri çaldığını aktardı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, olayın sabah saatlerinde müze açıldığı sırada gerçekleştiğini belirtti. Herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıklayan Dati, çalınan mücevherleri “paha biçilemez” olarak nitelendirdi.

1793 yılında müze olarak açılan Louvre, Fransa’nın en önemli tarihi yapılarından biri. Seine Nehri kıyısında yer alan bina 12’nci yüzyılda kale olarak inşa edildi, sonrasında saraya dönüştürüldü. Müze, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosu başta olmak üzere 500 binden fazla sanat eserine ev sahipliği yapıyor.