Aydın’ın Nazilli ilçesinde park halindeyken çıkan yangında bir minibüs kullanılamaz hale gelirken, bir evin balkonuna da zarar geldi.
Nazilli’de park halindeki minibüs yandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Yeşil Mahalle’de bir sitenin bahçesinde park halindeki minibüste yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kısa sürede minibüsü saran alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin evlere sıçramasını önledi.
Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale gelirken, yakınlardaki bir evin balkonunda da zarar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.