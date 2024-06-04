Kaza, Kestel'de Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. E.P. idaresindeki 16 ACZ 46 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken park halindeki 16 LCU 30 plakalı araca çarpıp takla attı. Kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı.

Araçta sıkışan sürücüye çevredekilerin yardımıyla ulaşıldı ve 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulans ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın gerçekleştiği an bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptığı ve takla attığı görülüyor. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedeni ise araştırılıyor.