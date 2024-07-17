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Manisa'da motosiklet ile elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı

Manisa'da motosiklet ile elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hâle geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale 'de, park hâlindeki bir otomobil , çıkan yangın da alev topuna dönüştü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hâle geldi.

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