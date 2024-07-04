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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Barış Ertaş olduğu belirlendi. Ertaş'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Kent Mahallesi'nde yaşandı. Uzun süredir yol kenarında park halindeki otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Mardin 'de Barış Ertaş (25), uzun süre boyunca park halinde olan otomobil inde ölü bulundu.

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