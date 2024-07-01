Esenyurt’ta park yeri yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir genç, binanın 4. katından damacana fırlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Park yeri gerginliğe neden oldu

Esenyurt Hürriyet Mahallesi Şahin Sokak’ta iki aile arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinleri tarafları sakinleştirmeye çalışsa da olay kontrolden çıktı. Bu sırada, genç bir şahıs apartmanın 4. katından damacana atarak olaya dahil oldu.

Gerginliğin artması üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından taraflar arasındaki gerginlik devam ediyor.

O anlar kamerada

Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen, park yeri yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi ve genç bir şahsın damacana fırlatması herkesi şaşırttı. Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte taraflar yatıştırıldı ancak olayla ilgili soruşturma devam ediyor.