Samsun'un İlkadım ilçesinde parkta oynarken kendisini kovalayan köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuk, bir aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Köpekten kaçarken araca çarptı
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yaşındaki Bilal G., parkta oyun oynarken bir sokak köpeğinin kovalaması üzerine kaçmaya başladı. Ancak kaçış sırasında, İsmail U. yönetimindeki 55 BCV 06 plakalı hafif ticari araç çocuğa çarptı.
Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Çarpmanın etkisiyle yaralanan küçük çocuk, çevredekilerin yardımıyla ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Olayın ardından polis, kazanın oluş şekli ve sorumlulukla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.