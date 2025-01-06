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Olayın ardından polis, kazanın oluş şekli ve sorumlulukla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan küçük çocuk, çevredekilerin yardımıyla ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yaşındaki Bilal G., parkta oyun oynarken bir sokak köpeğinin kovalaması üzerine kaçmaya başladı. Ancak kaçış sırasında, İsmail U. yönetimindeki 55 BCV 06 plakalı hafif ticari araç çocuğa çarptı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde park ta oynarken kendisini kovalayan köpek ten kaçan 9 yaşındaki çocuk, bir aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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