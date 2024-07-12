Mili windsurf sporcusu Parla Kabasakal, 2-11 Temmuz tarihleri arasında Fransa'nın Embrun kentinde gerçekleşen IQ Foil Youth ve Junior Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak kariyerine büyük bir zaferi daha ekledi.

Tüm rakiplerini geride bıraktı

EMR Yelken ve Windsurf Kulübü'nün sporcusu olan Parla, U15 Kızlar kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakıp Avrupa şampiyonu olurken, U17 Kızlar kategorisinde ise Avrupa 3'üncülüğü elde etti. 11 farklı ülkeden 57 sporcu arasında birinci olan Parla, henüz 13 yaşındayken geçen yıl hem Avrupa, hem de dünya şampiyonu olarak tarihe geçmişti. Parla Kabasakal, "Bana destek olan aileme, antrenörlerime ve kulübüme teşekkür ediyorum" dedi.