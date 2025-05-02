Parma ile Como, 3 Mayıs Cumartesi günü Serie A'da karşılaşıyor. Maç saat 16:00'da S Sport Plus ve S Sport 2'den şifreli yayınlanacak.
Parma ile Como, İtalya Serie A'nın 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifreli olup olmadığını merak ediyor. Mücadele, saat 16:00'da S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.
Parma - Como maçı yayın bilgileri
Parma ile Como, 3 Mayıs Cumartesi günü Serie A'da karşılaşıyor. Maç saat 16:00'da S Sport Plus ve S Sport 2'den şifreli yayınlanacak.
Parma ile Como, İtalya Serie A'nın 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifreli olup olmadığını merak ediyor. Mücadele, saat 16:00'da S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.
Parma - Como maçı maçı yayın bilgileri
İtalya Serie A'da oynanacak Parma - Como karşılaşması, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak.
Parma - Como maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Parma - Como maçı S Sport Plus ve S Sport 2 frekans bilgileri
S Sport Plus yayın bilgileri
S Sport Plus; Türksat uydusu, dijital yayın platformları ve internet üzerinden şifreli şekilde yayın yapmaktadır.
S Sport 2 yayın bilgileri
S Sport 2 kanalı:
-
Kablo TV: 241
-
Tivibu: 74
-
Turkcell TV+: 78
-
Vodafone TV: 12
Bu platformlardan şifreli olarak izlenebilir.
Parma - Como maçı nerede oynanacak?
Parma - Como maçı, İtalya'nın Parma kentinde bulunan Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.
İtalya Serie A'da oynanacak Parma - Como karşılaşması, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak.
Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Karşılaşma, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
S Sport Plus ve S Sport 2 frekans bilgileri
S Sport Plus yayın bilgileri
S Sport Plus; Türksat uydusu, dijital yayın platformları ve internet üzerinden şifreli şekilde yayın yapmaktadır.
S Sport 2 yayın bilgileri
S Sport 2 kanalı:
-
Kablo TV: 241
-
Tivibu: 74
-
Turkcell TV+: 78
-
Vodafone TV: 12
Bu platformlardan şifreli olarak izlenebilir.
Maç nerede oynanacak?
Parma - Como maçı, İtalya'nın Parma kentinde bulunan Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.