Parma ile Como, 3 Mayıs Cumartesi günü Serie A'da karşılaşıyor. Maç saat 16:00'da S Sport Plus ve S Sport 2'den şifreli yayınlanacak.

Parma ile Como, İtalya Serie A'nın 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifreli olup olmadığını merak ediyor. Mücadele, saat 16:00'da S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Parma - Como maçı yayın bilgileri

Parma ile Como, 3 Mayıs Cumartesi günü Serie A'da karşılaşıyor. Maç saat 16:00'da S Sport Plus ve S Sport 2'den şifreli yayınlanacak.

Parma ile Como, İtalya Serie A'nın 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifreli olup olmadığını merak ediyor. Mücadele, saat 16:00'da S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Parma - Como maçı maçı yayın bilgileri

İtalya Serie A'da oynanacak Parma - Como karşılaşması, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak.

Parma - Como maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Parma - Como maçı S Sport Plus ve S Sport 2 frekans bilgileri

S Sport Plus yayın bilgileri

S Sport Plus; Türksat uydusu, dijital yayın platformları ve internet üzerinden şifreli şekilde yayın yapmaktadır.

S Sport 2 yayın bilgileri

S Sport 2 kanalı:

Kablo TV: 241

Tivibu: 74

Turkcell TV+: 78

Vodafone TV: 12

Bu platformlardan şifreli olarak izlenebilir.

Parma - Como maçı nerede oynanacak?

Parma - Como maçı, İtalya'nın Parma kentinde bulunan Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.

İtalya Serie A'da oynanacak Parma - Como karşılaşması, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Karşılaşma, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

S Sport Plus ve S Sport 2 frekans bilgileri

S Sport Plus yayın bilgileri

S Sport Plus; Türksat uydusu, dijital yayın platformları ve internet üzerinden şifreli şekilde yayın yapmaktadır.

S Sport 2 yayın bilgileri

S Sport 2 kanalı:

Kablo TV: 241

Tivibu: 74

Turkcell TV+: 78

Vodafone TV: 12

Bu platformlardan şifreli olarak izlenebilir.

Maç nerede oynanacak?

Parma - Como maçı, İtalya'nın Parma kentinde bulunan Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.