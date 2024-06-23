Parmak çıtlatmak, hem rahatlatıcı bir alışkanlık hem de bazıları için endişe verici bir eylem olarak bilinir. Bu hareketin eklemler üzerinde olumsuz etkileri olup olmadığı ve kireçlenmeye yol açıp açmadığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.

Eklem çıtlatmanın mekanizması

Eklem ya da parmak çıtlatmak, parmak eklemleri arasındaki boşluğun artmasıyla oluşur. Bu hareket, eklem sıvısındaki gaz kabarcıklarının çökmesine veya patlamasına neden olur. Bu, bir balonu şişirmeye ve ardından patlayana kadar duvarlarını germeye benzer. Aynı eklemi hemen iki kez çıtlatamamanızın nedeni, gaz kabarcıklarının eklemde tekrar birikmesinin zaman almasıdır.

Parmak çıtlatmanın zararsızlığı

Eklem çıtlatmanın zararsız olduğunu gösteren en ikna edici kanıtlardan biri, Kaliforniyalı bir doktorun kendi üzerinde yaptığı deneydir. Hayatı boyunca düzenli olarak sadece bir elinin parmak eklemlerini çıtlatan doktor, onlarca yıl sonra röntgenlerini kontrol ettiğinde, elleri arasında artrit açısından hiçbir fark bulamamıştır. Daha büyük çaplı çalışmalar da benzer sonuçlara varmıştır.

Çıtlama sesinin kaynağı

Kütleme sesleri veya dizlerin çıtlaması gibi çoğu eklem sesinin kaynağı belirsizdir. Diz kapağının altındaki kemiklere sürtünmesinden veya bir tendonun düzensiz bir yüzey üzerinde kaymasından kaynaklanabilir. Bununla birlikte, ağrı, şişme veya diğer eklem semptomları yoksa, bu sesler genellikle endişe verici değildir ve onları durdurmanın güvenilir bir yolu yoktur.

Eklem çıtlatmanın, özellikle parmak çıtlatmanın, genel olarak zararsız olduğu ve artrit gibi eklem rahatsızlıklarına yol açmadığı bilimsel olarak desteklenmektedir. Ancak, aşırı şiddetli çıtlatmalardan kaçınılması önerilir, çünkü nadir de olsa çıkık veya tendon yaralanmaları meydana gelebilir.