İşte bu kapsamda, Türkiye'de part time çalışanların haklarına ilişkin düzenlemeler İş Kanunu'nda yer alıyor.

İş Kanunu'na göre, haftalık çalışma süresi 30 saatten az olan işçilerle işveren arasında kısmi süreli iş sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşmeyle birlikte, işçilerin özlük hakları korunuyor ve tam süreli işçilerle aralarında ayrım yapılamıyor.

Kısmi süreli çalışanlar, yıllık ücretli izin hakkından tam süreli işçiler gibi yararlanıyor. Bir yılın sonunda izin hakkını elde eden bu çalışanlar, izinlerini kısmi süreli iş günlerinde kullanabiliyorlar. İşveren ise kullanılmayan yıllık izin ücretini, iş akdinin sona erdiği tarihte ödemek zorunda kalıyor.

Kıdem tazminatı konusunda da part time çalışanlar, normal çalışanlarla aynı haklara sahip. Bir yıl boyunca aynı işverene bağlı olarak çalışan part time işçiler, kıdem tazminatına hak kazanıyorlar. İş sözleşmesi haklı bir nedene dayanmadan feshedilirse veya işçi haklı bir nedenle feshederse, kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor.

Sosyal güvenlik konusunda da düzenlemeler mevcut. Part time çalışanların sosyal güvenlik sigortalarının yapılması zorunlu tutulmuş durumda. Bu kapsamda, işçilerin çalıştıkları süreler prim günlerine dönüştürülerek sigorta hakları korunuyor.

Eksik günlerin primini ödeme konusunda da işçilere kolaylık sağlanıyor. Ayda 30 günden az çalışan işçiler, eksik günlerin primini kendileri ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyorlar.

Sonuç olarak, Türkiye'de part time çalışanların hakları İş Kanunu'nda açıkça belirtilmiş durumda. Bu düzenlemelerle birlikte, esnek çalışma biçimlerine geçiş sağlanırken işçilerin haklarının da korunduğu bir ortam oluşturulmuş oluyor.