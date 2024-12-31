Değerli kâğıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

Noter kâğıdı ve beyanname bedeli 125 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 250 lira, pasaport bedeli bin 135 lira, ikamet izni bedeli 810 lira oldu.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 370 lira ödenecek.

Aile cüzdanı bedeli bin 10 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) bin 420 lira, motorlu araç tescil belgesi bin 270 lira, iş makinesi tescil belgesi bin 60 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 80 lira, mavi kart 185 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 810 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.