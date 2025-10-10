Adana’da pastaneye el bombası atan 16 yaşındaki Ö.G.’yi azmettirdikleri belirlenen 3 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Olayın, iş yeri sahibinin kuzeninin borçları nedeniyle gözdağı amacıyla gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

3 kişi tutuklandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde 5 Ekim gecesi, Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar üzerindeki bir pastaneye el bombası atan 16 yaşındaki Ö.G. ve olayı azmettirdiği belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Z.Ö.’ye ait pastanede meydana geldi. Müşterilerin bulunduğu sırada içeriye bir el bombası atıldı.

Pimi çekilmemiş el bombası atıldı

DHA’nın haberine göre, pastaneye atılan el bombasının piminin çekilmediği belirlendi. Kısa süreli paniğe yol açan olayda yaralanan olmadı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine hızla bölgeye sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren Ö.G.’yi kaçarken yakaladı.

Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, pastanenin önüne gelerek el bombasını fırlattığı ve ardından kaçtığı görüldü.

470 saatlik kamera kaydı incelendi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Yaklaşık 470 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi ve saldırıyı Kadir Kurt (18), Sezer Sayğı (42) ve Abdullah Ünal’ın (54) azmettirdiği tespit edildi.

Borç nedeniyle gözdağı verilmiş

Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Z.Ö.’nün kuzeninin bazı kişilere borcu olduğu, bu nedenle saldırının borcun ödenmesi için gözdağı vermek amacıyla planlandığı ortaya çıktı.

Saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Sezer Sayğı’nın, borcun tahsil edilmesi için Ö.G.’yi yönlendirdiği ileri sürüldü.

4 şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerinin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G., Kadir Kurt, Sezer Sayğı ve Abdullah Ünal çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.