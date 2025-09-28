Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde patpat ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Alperen Efe’nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, Karacaören köyü yolu üzerinde, saat 18.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. M.A. yönetimindeki 38 EZ 284 plakalı otomobil ile Alperen Efe’nin (26) kullandığı patpat olarak adlandırılan tarım aracı çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle patpat sürücüsü Alperen Efe olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Alperen Efe’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiği ve sorumluların tespiti için çalışmalar devam ediyor.