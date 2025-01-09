Patates, Soğan Ve Tatlı Patates Ambalajlarına Yeni Standart!

Sebze ve meyve ambalajlama standartlarında önemli bir değişiklik yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre, patates, kuru soğan ve tatlı patates için kullanılan ambalajların maksimum ağırlığı artık 30 kilogram olacak. Daha önce bu ürünlerin ambalajları en fazla 50 kilogram olabiliyordu.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek

Yeni düzenlemeyle toptan ve perakende ticarette bu ürünler için file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklindeki ambalajların ağırlığı sınırlandırılmış oldu. Tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.