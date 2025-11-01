Son günlerde patatesin kilosunun 25 TL’ye çıktığı iddiaları gündem oldu. Ticaret Bakanlığı, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını, zincir marketlerde patatesin ortalama 12,75 TL’ye satıldığını duyurdu.

Patates fiyatı tartışması: “25 TL iddiaları gerçeği yansıtmıyor”

Son günlerde sosyal medyada ve bazı haberlerde “Patatesin kilogramı 25 TL’ye çıktı” iddiaları gündem oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) kaynak gösterilerek yapılan paylaşımlarda, “Üreticide 5 liralık patatesin market raflarında 25 liraya satıldığı” öne sürüldü.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaparak fiyat verilerini paylaştı.

Bakanlıktan net açıklama: “Ortalama fiyat 12,75 TL seviyesinde”

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, yapılan saha denetimleri ve zincir marketlerden alınan resmi veriler doğrultusunda, patatesin ortalama perakende satış fiyatının 12,75 TL seviyesinde olduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır. Arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu payları gibi etkenler düzenli olarak analiz edilmektedir.”

“Spekülatif fiyat artışlarına karşı denetimler sürüyor”

Bakanlık açıklamasında, haksız fiyat artışları ve stokçulukla mücadele kapsamında ülke genelinde etkin denetimlerin devam ettiğine dikkat çekildi.

“Mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır. Üreticiden tüketiciye kadar fiyat oluşumlarının sağlıklı ve adil şekilde gerçekleşmesi için tüm paydaşlarla koordinasyon içinde çalışıyoruz.”

Bakanlık ayrıca, vatandaşlara doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri yönünde çağrı yaptı.