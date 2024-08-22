İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Patili Perşembe" etkinliği, sahipsiz hayvanlara yeni yuvalar bulmak amacıyla ilk kez gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü. Gözde Kirtil, etkinliğe dair izlenimlerini paylaşırken, sosyal medya paylaşımlarının etkinliğe olan desteği artırdığını ve sahiplendirme sürecinin yoğun geçtiğini ifade etti.

Seren Serengil'in katkıları

"Patili Perşembe" etkinliğinin ilk gününde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu özel günde hayvanseverler bir araya geldi. PatiCo Pet Kauförü işletmecisi Gözde Kirtil, Seren Serengil'in yangın nedeniyle İzmir'e gelmesini "bir kurtuluş savaşı başlangıcı gibi" olarak nitelendirerek, etkinliğin her perşembe günü devam edeceğini belirtti. Kirtil, "Bence bu etkinlik çocuklarımız için çok güzel oldu" diyerek, etkinliğin çocuklar için önemine dikkat çekti.

Sosyal medyanın etkisi

Gözde Kirtil, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların olumlu dönüşlerini vurguladı. "Dünkü paylaşımlar çok destek oldu. Şu anda sayısını tam bilmiyoruz fakat etkinlik sonrası Seren Serengil'in de dahil olacağı bir toplantı yaparak bu konunun üzerine gideceğiz. Şu anda bile çok fazla sahiplendirme yaptık. Aynı zamanda bir o kadar da sahiplenmek isteyen aile bizlerle iletişime geçti" diye konuştu. Kirtil, bu desteklerin beklenmedik derecede güçlü olduğunu ve sadece dört gün içinde etkinliğin geniş bir yankı uyandırdığını ifade etti.

Gelecek planları ve etkinliğin ardından

Etkinliğin yoğun temposunu değerlendiren Kirtil, bu süreçte Seren Serengil ve diğer katılımcılarla birlikte dört günü uykusuz geçirdiklerini, ancak tüm bu emeğin karşılığını aldıklarını belirtti. Kiril, "Seren hanım ve bizler bu dört günü uykusuz bir şekilde atlattık. Günde minimum 20 saat kadar burası için mesai harcıyoruz. Fakat bakar mısınız tüm bu emekler değdi. İnşallah sonrası için de çok güzel olacak" diyerek, etkinliğin devam edeceği ve daha fazla hayvanın yeni yuvalarına kavuşacağı müjdesini verdi.

Patili dostların destekçileri

Ayşe Yurtcu, "Bugün patili dostlarımızın kuaförü olarak fuar alanındayım. Geçen 3 günlük süreçte gerekli bakımları yaptık ve şu anda çocuklarımız kendilerine yuva ediniyor. Onlar daha güzel görünsün diye gerek dükkanımızda gerek de evlerimizde onlara bakmaya devam ettik. Şu anda zaten hepsi bizlere çok alıştı. Biz de onlara alıştık bu yüzden içimiz biraz buruk fakat en önemlisi onların mutlu olması ve ailelerine kavuşmaları" diye aktardı.

Deniz Arıcan, "Biz her zaman PATİKO olarak, Seren Serengil olarak, hayvanlar ile ilgili bir durum olduğu zaman hep böyle en önde olacağız. Bu çocuklar da yangından sonraki her günlerinde bizlerle birlikte oldu. Onların bakımları ile ilgilendik ve onlara sahip çıktık şimdi dileğimiz onlara yeni bir yuva ve aile bulmak. Yeter ki mutlu ve sağlıklı olsunlar. Bu yasa olduğu için yangın olmasaydı bile bu canlar büyük bir ihtimalle uyutulacaklardı. Bu çocukların hiçbiri bunları hak etmiyor. Birkaç günlük sevgi bile onları ne kadar değiştirdi. Umarım bu farkındalığın tüm Türkiye fakına varır" diye konuştu.