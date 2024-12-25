Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında iki ay önce işe başlayan Çetin Karamüftüoğlu, meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybetti. Oğlunun 16 saat çalıştığını söyleyen acılı anne Fidan Yılmaz, “Öldükten sonra bir başsağlığı bile dilemediler” diye sitem etti.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında iki ay önce işe başlayan Çetin Karamüftüoğlu (38), 24 Aralık Salı günü fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olduğu öğrenilen Karamüftüoğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan kimlik tespiti sonrası ailesine teslim edildi. Memleketi Balıkesir'e getirilen Karamüftüoğlu'nun cenazesi, sevenleri ve yakınları tarafından karşılandı.

“15-16 saat çalışıyoruz anne” demiş

Kendisini ziyaret eden bakanlara konuşan anne Fidan Yılmaz, “Oğlum çok çalışıyordu, '15-16 saat çalışıyoruz anne' diyordu. Öldükten sonra bir başsağlığı bile dilemediler” diye sitem etti.

Oğlunun cenazesi başında bekleyen acılı anneyi bakanlar da yalnız bırakmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Gereken neyse yapacağız, süreci birlikte tespit edeceğiz” demekle yetindi.

Karamüftüoğlu'nun cenazesi ise memleketi Balıkesir'de Merkez Zağanos Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.