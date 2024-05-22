Afyon’un Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyü yakınlarında meydana gelen kazaya ilişkin alınan bilgilere göre, H.A. yönetimindeki 03 EZ 416 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Ö.A.’nın kullandığı patpat olarak bilinen tarım aracıyla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların hemen müdahale etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, H.A. ve U.A. isimli yaralılar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.

Kazada her iki aracın da hurdaya döndüğü belirtilirken, jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.