İstanbul’un Fatih ilçesinde, emlakçılık ve döviz bürosu işleten B.B., bir çalışanı tarafından 35 milyon lira dolandırıldı. Olay, 4 Temmuz’da meydana geldi. B.B., çalışanı Mehmet E.Ç.'ye 1 milyon Euro verip dövize çevirmesi için bir arkadaşının işyerine göndermişti. Ancak, Mehmet E.Ç. paraları Galata'daki bir kuyumcuya götürüp 900 bin dolar ve 150 bin Euro alarak kayıplara karıştı.

İstanbul’da yakalandı

B.B., dolandırıldığını fark ettikten sonra polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceledi ve şüphelinin taksi değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığını belirledi. Ekipler, şüphelinin Esenyurt’taki ikamet adreslerini aradı ve kısa süre önce memleketi Ağrı'ya gittiğini tespit etti.

Polis, şüphelinin Iğdır’dan uçakla İstanbul’a döndüğünü saptadı ve Mehmet E.Ç.'yi İstanbul Havalimanı’nda gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.