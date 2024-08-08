Denizli'nin Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite hastanesinde meydana gelen terör gazisine yönelik şiddet olayını sert bir dille kınadı. 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El-Bab'da yaralanan Denizlili gazi S.G., refakatçi değişimi sırasında yaşadığı tartışma sonucu güvenlik görevlileri tarafından şiddete maruz kaldı. Olayın hastane güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Üniversite yönetiminden açıklama

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, şiddet uygulayan dört güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Pamukkale Üniversitesi yönetimi olarak, hastanelerimizde gazimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayla ilgili olarak kişi veya kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır ve gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.

Güvenlik sendikasından yanıt

Olayla ilgili olarak, güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası da bir açıklama yaptı. Sendika, hastane güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin, güvenlik görevlilerini zan altında bıraktığını belirtti. Açıklamada, "Görüntüler, tamamen çalışan ve üyemiz olan güvenlik görevlilerimizi hedef alıyor. Yaşanan olayların, gazi olduğunu iddia eden kişi tarafından başlatıldığını" ifade etti.