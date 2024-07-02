Aşkın ve devrimin şairi Paul Éluard'ın kaleminden çıkan "Hürriyet" şiiri, edebiyatın önemli isimleri tarafından çevrilip Zülfü Livaneli'nin bestesiyle unutulmaz bir şarkıya dönüştü.

Paul Éluard, 20. yüzyılın en etkileyici şairlerinden biri olarak biliniyor. Şiirlerinde aşk, özgürlük ve devrim temalarını işlerken, insan ruhunun derinliklerine inen bir dil kullanmıştır. Éluard'ın yaşamı ve sanatı, Fransız edebiyatında kalıcı izler bıraktı.

Paul Éluard, Paris kafelerinde oturup âşık olduğu kadın için şiirler yazar. Bu şiirlerden biri de uzun bir dörtlükler zinciri olan ve son dizesinde sevdiği kadının adını taşıyan "Hürriyet"!

Şair, bu şiiriyle özgürlüğe olan tutkusunu ve aşkını bir arada dile getirir.

"Hürriyet" şiirinin Türkçeye yolculuğu

Türk edebiyatının iki büyük ismi Melih Cevdet Anday ve Orhan Veli, Paul Éluard'ın "Hürriyet" şiirini Türkçeye kazandırdı.

Bu çeviri, şiirin evrensel temasını ve duygusunu okurlara aktarmada önemli bir rol oynadı.

Anday ve Kanık'ın usta çevirisi, şiirin Türkçede de güçlü bir etki yaratmasını sağladı.

"Ey Özgürlük" şarkısının doğuşu

Zülfü Livaneli, Paul Éluard'ın "Hürriyet" şiirini besteleyerek "Ey Özgürlük" adıyla müziğe kazandırdı. Livaneli'nin bu bestesi, şiirin güçlü ve özgürlükçü ruhunu müzikle buluşturdu. Şarkı, kısa sürede efsaneleşerek geniş kitlelere ulaştı ve özgürlüğün sembolü haline geldi.

"Ey Özgürlük" şarkısı, Türkiye'de ve dünyada özgürlüğün simgelerinden biri hâline geldi.

Şarkı, sadece bir müzik eseri olmanın ötesine geçerek toplumsal hareketlerde, mitinglerde ve direnişlerde sıkça çalındı.

En güzel gecelere Günlerin ak ekmeğine Nişanlı mevsimlere Yazarım adını * * * Bir tek sözün şevkiyle Dönüyorum hayata Senin için doğmuşum İstanbul, Temmuz ayında caz müziğinin kalbi olacak! Seni haykırmaya (Hürriyet, Paul Éluard)

Livaneli'nin bestesi, Paul Éluard'ın şiirine yeni bir boyut kazandırdı ve onu müzik aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırdı.

Paul Éluard'ın "Hürriyet" şiiri, Melih Cevdet Anday ve Orhan Veli Kanık'ın çevirisi ve Zülfü Livaneli'nin bestesiyle "Ey Özgürlük" olarak Türk müziğinde ve edebiyatında önemli bir yer edindi.

Hürriyet; özgürlüğün, aşkın ve sanatın bir araya geldiği nadir ve değerli bir kültürel miras olarak kalmaya devam ediyor.