İSTANBUL (AA) - Gazi Üniversitesi ve Pavo Group gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında "Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı" açtı.

Pavo Group'tan yapılan açıklamaya göre, büyük veri ve yapay zeka, dünyanın dönüşüm gerçekleştirmesine neden olan faktörler olarak önemini günbegün artırırken, bu alanlarda yapılan işbirlikleri giderek daha değerli hale geliyor.

Gazi Üniversitesiyle dijital ekosistem, savunma ve güvenlik sektörlerinden Pavo Group'un öncülüğünde açılan laboratuvar, genç yazılımcıların ve yazılıma ilgisi olan öğrencilerin laboratuvar ortamlarından ve Pavo Group’un donanım gücünden faydalanması sağlanacak. Laboratuvar, bilimsel, akademik ve teknolojik işbirliğinin kayda değer örneklerinden biri olacak.

Gazi Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçirilen Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı'na ilişkin ön plana çıkan hususlardan biri Doğal Dil İşleme (NLP) üzerine belirlenen vizyon oldu. NLP çalışmaları, dilin yapısını ve kelime havuzunu koruyabilmek adına kritik unsur olarak ön plana çıkıyor.

Laboratuvar, NLP araştırmalarını ve uygulamalarını ilerletmeyi, böylece dil kullanımının kalitesini ve doğruluğunu artırmayı hedefliyor. Bu girişim, Türkçeyi sadece korumak ve zenginleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda dijital çağa daha etkin bir şekilde entegre edilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

- "Ticari ve akademik faaliyetlerin genişlemesine katkı sunacaktır"

Açıklamada açılıştaki görüşlerine yer verilen Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Doğal Dil İşleme (NLP) teknikleriyle Türkçe için iyileştirilmiş dil modelleme çalışmaları yürütmenin öneminden bahsetti.

Mert, laboratuvarda yürütülen çalışmalar için bir memba olacak olmasından dolayı, yapılan açılışın bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Pavo Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen de herhangi bir tekelin elinde olmaması gereken yapay zeka, fikirleri olan ve üretme kapasitesi olan herkes için ulaşılabilir bir pozisyonda olması gerektiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekanın bir hizmet olarak sunulması ve donanımların ortak paylaşımlı kaynak haline gelmesi, öncelikli hedeflerden biri olarak kabul edilmelidir. Şirket politikamızda da 'büyük veri analizi ve yapay zekanın, üretme potansiyeli olan kişiler için ulaşılabilir alanlar olması' adına etkin faaliyetlerde bulunmaya özen gösteriyoruz. Bu laboratuvarla araştırmacıların önündeki önemli engellerden biri olan hesaplama gücü gereksinimlerinin karşılanması, ticari ve akademik faaliyetlerin genişlemesine katkı sunacaktır."

