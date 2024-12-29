Pavo şirketinin Operasyon ve Mali İşler Direktörü Serpil Pençeçelik, Ege TV’de yayımlanan Yadigar Şenöz ile Ekonomi ve Hukuka Dair programına katılarak, mali müşavirler ve mükellefler için önemli bir dijital dönüşüm projesinin detaylarını paylaştı. İzmir’de başlayan ve hızla diğer illere yayılan bu proje, mali müşavirlerin ve mükelleflerin iş süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Pençeçelik, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın devrim niteliğindeki yeni tebliğiyle uyumlu çalışan Pavo’nun, elektronik belge yönetimi ve güvenli mobil ödeme sistemleri gibi yenilikçi çözümler sunduğunu vurguladı. Pençeçelik, ayrıca, kuyumculuk sektöründen serbest meslek mensuplarına kadar geniş bir yelpazeye hitap eden özel çözümlerle sektördeki dijitalleşmeyi ileriye taşıdıklarını söyledi.

10 ilde eş zamanlı lansman

İzmir’de başlayan ve hedef kitlesi mali müşavirler ve mükellefler olan bir dijital dönüşüm projesinden bahseden Direktör Serpil Pençeçelik, “Projede şu an çok iyi gidiyoruz. 17 Eylül 2024’te İzmir Mali Müşavirler Odası’nda tanıtımımızı gerçekleştirmiştik. Hemen akabinde Eskişehir, Manisa ve Balıkesir illerinde de tanıtım yaptık. Ocak ayı içinde de tanıtımlarımız 10 ilde gerçekleşerek eş zamanlı olarak başlamış olacak. Mali müşavirlerden ve onların mükelleflerinden çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Çok keyifli gidiyor” dedi.

VUK 507 tebliği

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın devrim niteliğinde bir tebliğ oluşturduğunu dile getiren Pençeçelik, “Bu yapı elektronik belge dünyasıyla uyumlu bir şekilde bütünleşik olarak çalışıyor. Bu yapı güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi VUK 507 tebliği kapsamında Pavo işletici kuruluş lisans sahibi firmadır. İşletici kuruluş lisansında Gelir İdaresi Başkanlığı ilk defa yazılıma onay verdi. Daha önce ise sadece cihaza onay veriyordu. Bu sefer devrim niteliğinde bir tebliğ diyoruz aslında biz buna. Senin müşterilerinin ürünlerini tanıtabileceği bir satış ön yüzü olmalı diyor. Elektronik belge dünyasıyla uyumlu arka planda bir özel entegretör çalışmalı. Aynı zamanda ödeme ve tahsilat yeteneğine sahip olabilmeli. Nakit ve kredi kartıyla tahsilatlara yanıt verebiliyor olmalı. Bu yapıyla Pavo pos cihazı üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerde ödeme anında elektronik belge üretilerek aslında sistem çalışmış oluyor” açıklamasında bulundu.

Z raporları kalkıyor

Pavo pos cihazının getirdiği kolaylıklara da aktaran Serpil Pençeçelik, “Biz bu dijital dönüşüm projesini başlatırken mottomuzu ‘Mutlu mali müşavir, mutlu mükellef’ olarak belirlemiştik. Müşterilerimize her iki tarafı da mutlu eden bir ürün veriyoruz. Z raporları artık mali müşavirlerin hayatından çıkıyor. VUK 507 kapsamında Pavo android pos cihazı kullanan mükelleflerin ve mali müşavirlerin hayatından tamamen kalkmış oluyor. Bu sistem mükellefler için de oldukça faydalı. Çünkü yazar kasada 6 bin 900 liraya kadar fiş üretebiliyor. Bu sefer mükellef kendisi oturup harici bir donanımdan elektronik belgesini düzenliyor ya da mali müşavirini arayıp söylüyor. Bu yapıyı kullananlar için ise hepsi ortadan kalkıyor. Ciddi bir kolaylık ve avantaj sağlıyor” sözlerini kullandı.

Mesleklere özgü çözümler

Kuyumculuk sektörü içinde çalışmalar yaptıklarını duyuran Pençeçelik, “Biz Pavo olarak mesleklere özgü çözümler üretiyoruz. Mesela eczacılara özgü çözümler üretiyoruz. Kuyumcu posumuz var. Bu ne sağlıyor? Kuyumcular mali bir pos kullanmak zorunda. Türkiye’de mali pos deyince önümüzde iki seçenek var. Biri yazar kasa diğeri de VUK 507’li android poslar. Yazar kasalarda kuyumcular 20 bin 700 liraya kadar fiş üretiyor. Kuyumcularda 6 bin 900 liranın üzerindeki işlemlerde tek tek fatura düzenlenmesi gerekiyor. Bu konu oldukça hassas. Kuyumcular sadece bunun için bile personel istihdam ediyorlar. Pavo pos cihazından tahsilat yaptığı zaman otomatik olarak tahsilat sırasında e-belgesi de düzenlenerek kuyumcuların hayatını oldukça kolaylaştıran bir yapı. Kuyumcuların bir de envanterlerini de tutturmaları gerekiyor. Çok ince düşünülerek bir çalışma yapıldı. Şu an sona yaklaştık. Ocak ayı içinde tüm detaylarıyla vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Dimro yapay zeka

Serpil Pençeçelik, şöyle devam etti: “Buradaki iş ortağımız Notitek. Notitek aslında Dimro muhasebe robotu ile Pavo pos cihazı üzerinde yapılan bütün işlemleri otomatik olarak mali müşavirlerin kullanmış olduğu muhasebe programına aktarım yapıyor. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak aslında robotik muhasebeyle aktarım yapılıyor. Mali müşavir mükellefinin satış bilgilerini, yevmiye kaydını oluşturabileceği bilgileri bir kereye mahsus olarak sistemine tanımlıyor. Hatta Dimro’nun zamanlayıcı diye çok güzel bir uygulaması var. Bu sayede işlemler daha da kolaylaşıyor. Mali müşavirlere aslında bir konfor alanı sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Serbest meslek mensupları ve mali müşavirler için kolaylık

Serbest meslek mensuplarının hayatlarını nasıl kolaylaştırdıklarına da dikkat çeken Pençeçelik, “Serbest meslek mensuplarına Gelir İdaresi Başkanlığı EFT postlarının 10 Ocak 2025’e kadar değişimi konusunda muafiyet verdi. Bu önemli bir unsur ama şöyle bir iş yükü oluyor. Pos üzerinden ya da nakit olarak yapmış olduğun her bir işleme serbest meslek makbuzu düzenlemesi gerekiyor. Ancak Pavo pos cihazını tercih ederlerse bunun üzerinde serbest meslek makbuzu da yer alıyor. Mali müşavir için de güzel bir tarafı var. Defter beyan sistemi içinde Dimro ile otomatik olarak kayıt atılıyor. İşletme defteri tutan mükelleflere, serbest meslek mensuplarına Pavo pos cihazını kullananlara otomatik aktarım yapılıyor” sözlerinin altını çizdi. Sistemin entegre çalıştığına vurgu yapan Serpil Pençeçelik, “Pavo bir satış portalı veriyor. Aslında bu satış portalı hem mükellefin hem de mali müşavirin bir mali verisi. Biz o satış portalını 10 yıl boyunca mükelleflerimize vermekle yükümlüyüz lisansımız gereği. Dolayısıyla o satış portalı içerisinden Dimro otomatik olarak aktarım yapıyor. Sistem entegre çalışıyor. Ürünümüzün memnuniyeti oldukça yüksek oldu” dedi.

İzmir bizim için değerli

Projenin İzmir’den başladığını söyleyen Pençeçelik, “Pavo aslında İzmir kuruluşlu iki mühendis tarafından kurulan bir firma. 2013 yılında Pavo Aktif Bank iştiraki. Aktif Bank Pavo’ya yatırım yapıyor. Dolayısıyla İzmir bizim için çok değerli. İzmir Mali Müşavirler Odası’na da çok teşekkür ediyorum. Çok vizyoner davrandılar. İzmir’de geçen ay bir eğitim düzenledik. Güzel bir eğitim gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Entegrasyon sürecine de değinen Serpil Pençeçelik, “10 Ocak’ta EFT posların değişimi var. Gelir İdaresi Başkanlığı diyor ki perakende sektöründe faaliyet gösteren bir firmaysan mali bir pos cihazın olmak zorunda diyor. Sadece mali posunun olması da yeterli değil. Sen bir satış otomasyon programı kullanıyorsan bunların birbiriyle konuşması ve entegre çalışması lazım diyor. Tek başına mali posu bulundurması yeterli olmuyor. Dolayısıyla Pavo’nun yüzden fazla yazılım eviyle entegrasyonu var. Pavo’nun android altyapısı sayesinde biz entegre değilsek bile bir hafta içinde biz bu entegrasyonu sağlayarak mükellefin regüle bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Pos cihazına uzaktan bağlanarak çalışmasını sağlayabiliyoruz” dedi.