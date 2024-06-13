İSTANBUL (AA) - PaybyMe, uluslararası işbirlikleri vizyonu çerçevesinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirilen Money 20/20 etkinliğine katıldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi fikir ve uygulamaların konuşulduğu, pek çok oyuncunun fon sağladığı fintek alanındaki en önemli uluslararası organizasyon olarak kabul edilen Money 20/20 etkinliğinde 2 bin 300'ün üzerinde şirket yer alırken 200'den fazla oturum gerçekleştirildi. Teması "Human x Machine" olan etkinlik, 8 bin 500'ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PaybyMe Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Çolak, etkinlik sırasında Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ile görüştüklerini belirterek, küreselde büyüme hedefiyle hareket eden Türk fintek şirketi olarak Money 20/20'de olmaktan heyecan duyduklarını vurguladı.

- "Sektörün önde gelen firmalarının radarına girmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz"

Çolak, "Yetkililerimizin ekosistemimize olan desteklerini görmek bizim için çok kıymetliydi. Ayrıca bu etkinliğe öncülük eden Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanımız Ufuk Bilgetekin, Genel Sekreterimiz Sühendam Enisel ve emeği geçen tüm TÖDEB çalışanlarına da teşekkür ederiz. Burada tanıtımını yaptığımız yeni ürün ve çözümlerimizin çok ilgi çektiğini söyleyebilirim. Zaten ülkemiz fintek alanında dünya standartlarının çok üzerinde ürün ve çözümlere imza atıyor. Biz de PaybyMe olarak işbirliği için sektörün önde gelen firmalarının radarına girmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz." açıklamalarında bulundu.

Çolak, PaybyMe farklı ve rekabetçi pazarlarda, sektörel ihtiyaçlara göre, alternatif ödeme yöntemleri ile sorunsuzca ödeme yapılması için çözümler sunduklarını, 4 kıtada, 30 binden fazla işletmenin milyonlarca kullanıcısından yeni, kesintisiz ve kolay yöntemlerle ödeme toplamasını sağladıklarını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn gibi 12 ülkede mobil operatörler üzerinden 1 milyondan fazla bireysel müşteriye ödeme yapma imkanı sağladıklarının altını çizen Çolak, "Özel tasarlanan API ile platformumuzu müşterilerimiz ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda devamlı olarak geliştirerek her zaman en güncel ve yenilikçi çözümleri sunuyoruz ve restoran otomasyon çözümlerimizle birlikte 60 bin civarında ticari müşterinin de hayatına dokunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolak, PaybyMe olarak fintek sektöründe öncü bir rol üstlendiklerine vurgulayarak, mobil ödemeler, para transferi ve sanal POS çözümleriyle ön plana çıktıklarını değindi.

- "Önümüzdeki 5 yıl içinde şirketimizi küresel borsalarda halka arz etmeyi hedefliyoruz"

Özellikle Türkiye'de ve uluslararası alanda sundukları hizmetlerle, e-ticaretin ve küçük işletmelerin dijital dönüşüm sürecine katkı sağladıklarına dikkati çeken Çolak, yenilikçi ürünleri ve geniş müşteri tabanıyla, ödeme çözümleri alanında sınırları ortadan kaldırarak müşterilerin yaşamını olumlu yönde etkilediklerini belirtti.

Çolak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda başta Avrupa olmak üzere küresel pazarda da yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz ve ihracat gelirlerimizi artırarak ülke ekonomimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Amacımız küresel pazarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir marka yaratabilmek. Bayi–alt bayi ödemeleri tarafında yatırımcısı olduğumuz Tahsildar ile birlikte bayi tahsilatları tarafına da çok iddialı bir giriş yapıyoruz. Restoran otomasyon çözümümüz Narpos yatırımımız ile fiziki POS müşteri ağımızı genişleteceğiz. Bir uçtan uca ödemeler ekosistemi kurma yolunda hızla ilerliyoruz. Yeni iş modelimiz, e-para cüzdan ve global para transferi ile bir e-para şirketine dönüşmek de diyebilirim."

Ödemeler dünyasının birçok farklı ihtiyacın yer aldığı bir dünya olarak değerlendiren Çolak, PaybyMe olarak ödeme sistemleri sektöründe 14 yıldan bu yana devam eden varlıklarını ve yeni vizyonlarını devam ettirdiklerini ifade etti.

Çolak, sadece sanal POS ve benzeri ürünler değil, dijital, hibrit ve fiziksel ödeme çözümleriyle, müşterileri ve ortakları için katma değer yaratmayı sürdüreceklerini vurguladı.

E-para hizmetlerinden dijital finans ve para transfer platformlarına, solo iş operasyonlarından güçlü bir fintek ekosistemi yaratmaya kadar üç ana başlık altında yenilikçi adımlar atacaklarını aktaran Çolak, şu açıklamalarda bulundu:

"Yatırımcıların PaybyMe'ye yoğun bir ilgisi olduğunu görüyor ve önümüzdeki 5 yıl içinde şirketimizi küresel borsalarda halka arz etmeyi hedefliyoruz. Öte yandan ana stratejilerimizden bir tanesi de fintek yatırımları yaparak bir ekosistem kurmak. Bunun için de son 10 yıldır dünya çapında binlerce müşterimizin farklı ve rekabetçi pazarlarda, sektörel ihtiyaçlara göre, alternatif ödeme yöntemleri ile sorunsuzca ödeme alması için çalışıyoruz."