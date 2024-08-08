Paylaşımlı yolculuk için vergilendirme adımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, paylaşımlı yolculuk hizmetlerinin vergilendirilmesiyle ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu. Bu düzenleme, özel firmaların ve uygulamaların yasallaşmasını sağlayarak sektörde rekabeti artıracak.

Martı'dan 376 bin dilekçe

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için 376 bin dilekçeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Öktem, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, devletin çağrılara kulak verdiğini ve yönetmeliğin birkaç ay içinde nihayete ereceğini ifade etti.

UKOME'de ilk gündem maddesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), paylaşımlı yolculuğu ilk kez gündemine aldı. Yönetmelik, devlet kurumlarının yazılı görüşlerinin ardından oylamaya sunulacak ve onaylanacak.

İstanbul için zaruri bir gereklilik

Martı CEO'su Ögüz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuğun İstanbul için lüks değil, zaruri bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yıllık 1 milyar dolar civarında vergi gelirinin elde edileceğini belirten Öktem, bu gelirin bir Marmaray projesine eşdeğer olduğunu ve sektördeki işsizlik oranlarını düşüreceğini ifade etti.