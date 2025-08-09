Türkiye’de ‘Sahte e-imza ve diploma’ skandalının ardından iki pazarcı, pazarda vatandaşlara ‘sahte diploma’ dağıtarak dikkat çekici bir gönderimde bulundu. Pazarcılar, “Bedava diploma var, gel!” diye bağırarak çevredekilere ve diğer esnafa sahte diplomalar verdi.

Bu beklenmedik ve trajikomik hareket, vatandaşlar arasında şaşkınlık yaratırken sosyal medyada da geniş yankı buldu. Pazarcıların yaptığı bu espri, son dönemde yaşanan sahte diploma skandalına karşı dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, bu olayla ilgili mizahi paylaşımlar yaparken, bazıları ise sahte diplomalarla ilgili yaşanan gerçek sorunlara dikkat çekti.