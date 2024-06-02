Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Fethiye'de hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren 6 ila 10 derece artacağını duyurdu. Vatandaşlar, özellikle sağlık sorunları olanlar ve hassas gruplar için dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Sıcaklıklar 34-37 dereceyi bulacak

Önümüzdeki günlerde Fethiye'de beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-37 derece aralığında olacağı bildirildi. Yüksek sıcaklıkların, özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabileceği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, bu gruptaki kişilerin, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen hafta bölgede etkili olan yağışlı ve serin havanın yerini sıcak ve kuru bir havaya bırakacağı belirtildi. Hafta sonu mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Sağlık üzerinde olumsuz etkiler

Sıcak hava dalgasının sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtti. Uzmanlar, bol su içmenin, güneşten koruyucu giysiler giymenin ve serin ortamlarda bulunmanın önemine dikkat çekti.

Vatandaşlar, sıcak havalarda dikkatli olmalı ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirleri almalı. Sıcaklıkların hızla artacağı bu günlerde, sağlığınızı korumak için önlemlerinizi alın ve serin kalın.