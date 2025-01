Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği Başkanı, el dokuma halı ustası Ekrem Yavaş, “Pazırık’tan Yağcıbedir’e el dokuma halı” sunumuyla halıcılığın detaylarının paylaşılacağını duyurdu. Yavaş, “İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda 13 Ocak’ta saat 15:00’te gerçekleşecek sunumun ardından, saat 16:00’da da halı sergisi açılışı yapılacak. Bu nadide Türk sanatının muhteşem eserleri görmek ve halının hikayesini öğrenmek isteyenleri sergimize bekliyoruz” dedi.

Yavaş, açıklamasına şöyle devam etti: “ 3 bin yıl önce dokunan “Pazırık halısı” olarak bilinir. Bu hali Türklerin insanlığa armağanıdır yaptığı işi sanat anlayışı ile güzel yaparak ihtiyaçları görme üzerine sanat anlayışları vardır. Yağcıbedir halısı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin dünyaca meşhur coğrafi işaretli el dokuma halısıdır. Yörük kızları bu halılarda Her bir halı her bir desen insanını yaşamındaki hüzün sevinci bir kural ve renk kombinasyonu ile sabırla bin bir emekle üretmişlerdir. Onun içindir ki bu halılar her devirde güzeldir. Ve kullanılır hale gelmiştir. Bu muhteşem sanat Anadolu’da yedi dağın çiçeği adıyla her bir bölgede anlam bulmuştur. Bu halılar coğrafi işaretle tescillerle günümüze kadar gelmiştir.”

‘Yıllara meydan okuyor’

Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği Başkanı, el dokuma halı ustası Ekrem Yavaş, “Yağcıbedir halısı Pazırık halısı gibi yine yün kök boya ve Türk düğüm tekniğiyle Balıkesir Sındırgı da yıllardır yörükler tarafından dokunur ve evreyi süsler. Bugün Bergama Dikili Sındırgı ve Bigadiçte 18 köy de Yağcıbedir Aşireti tarafından bu desenler ile halı işlenir Sındırgı da adına Uçan Halı Şenliği 23 . kez yapılmıştır. Her yıl Eylül ayında yapılan bu festival ile binlerce halı sevdalısı Sındırgı da buluşur. Yıllara meydan el emeği göz nuru okuyan bu güzelim halılar İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda sergileniyor” ifadelerini kullandı.