Steam, geçtiğimiz haftanın en çok indirilen PC oyunlarını duyurdu ve listenin zirvesine oynaması ücretsiz olan Counter-Strike 2 yerleşti. İkinci sırada PUBG: BATTLEGROUNDS bulunurken, üçüncü sırada ise popüler aksiyon oyunu Red Dead Redemption 2 dikkatleri üzerine çekti. 

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Oynaması ücretsiz oyunların yoğunlukta olduğu listede, Dota 2 dördüncü sırada yer alırken, birçok oyuncunun favorisi olan Cyberpunk 2077 ve Apex Legends™ gibi oyunlar da üst sıralarda kendine yer buldu. Ayrıca, Final Fantasy VII Rebirth gibi yeni çıkan oyunlar da bu listeye giriş yaptı.

Steam'in sunduğu indirimlerle birlikte kullanıcılar, büyük bir oyun yelpazesi ile karşılaştılar. Geçtiğimiz hafta en çok indirilen PC oyunlarının tam listesi ise şu şekilde:

  1. Counter-Strike 2
  2. PUBG: BATTLEGROUNDS
  3. Red Dead Redemption 2
  4. Steam Deck
  5. Marvel Rivals
  6. FINAL FANTASY VII REBIRTH
  7. EA SPORTS FC™ 25
  8. Path of Exile 2
  9. Sid Meier’s Civilization VII
  10. Delta Force
  11. Cyberpunk 2077
  12. Tokyo Xtreme Racer
  13. DYNASTY WARRIORS: ORIGINS
  14. Dota 2
  15. Monster Hunter Wilds
  16. Grand Theft Auto V
  17. NARAKA: BLADEPOINT
  18. Kingdom Come: Deliverance II
  19. Warframe
  20. Apex Legends™
  21. Rust
  22. Diablo® IV
  23. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
  24. War Thunder
  25. NINJA GAIDEN 2 Black
  26. Forza Horizon 5
  27. Once Human
  28. HELLDIVERS™ 2
  29. Arma Reforger
  30. Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege
Kaynak: HABER MERKEZİ