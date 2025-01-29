Steam, geçtiğimiz haftanın en çok indirilen PC oyunlarını duyurdu ve listenin zirvesine oynaması ücretsiz olan Counter-Strike 2 yerleşti. İkinci sırada PUBG: BATTLEGROUNDS bulunurken, üçüncü sırada ise popüler aksiyon oyunu Red Dead Redemption 2 dikkatleri üzerine çekti.

Oynaması ücretsiz oyunların yoğunlukta olduğu listede, Dota 2 dördüncü sırada yer alırken, birçok oyuncunun favorisi olan Cyberpunk 2077 ve Apex Legends™ gibi oyunlar da üst sıralarda kendine yer buldu. Ayrıca, Final Fantasy VII Rebirth gibi yeni çıkan oyunlar da bu listeye giriş yaptı.

Steam'in sunduğu indirimlerle birlikte kullanıcılar, büyük bir oyun yelpazesi ile karşılaştılar. Geçtiğimiz hafta en çok indirilen PC oyunlarının tam listesi ise şu şekilde:

Counter-Strike 2 PUBG: BATTLEGROUNDS Red Dead Redemption 2 Steam Deck Marvel Rivals FINAL FANTASY VII REBIRTH EA SPORTS FC™ 25 Path of Exile 2 Sid Meier’s Civilization VII Delta Force Cyberpunk 2077 Tokyo Xtreme Racer DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Dota 2 Monster Hunter Wilds Grand Theft Auto V NARAKA: BLADEPOINT Kingdom Come: Deliverance II Warframe Apex Legends™ Rust Diablo® IV FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE War Thunder NINJA GAIDEN 2 Black Forza Horizon 5 Once Human HELLDIVERS™ 2 Arma Reforger Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege