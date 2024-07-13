İnternette dosyalarınızı PDF formatına dönüştürmek için kullanılan online PDF dönüştürücü siteleri, hız ve kolaylık sunarken büyük bir güvenlik açığıyla gündeme geldi. Cybernews araştırma ekibinin bulgularına göre, iki popüler online PDF dönüştürücü sitesi, kullanıcıların kişisel belgelerini sızdırdı.

Güvenlik açığı ve sızdırılan belgeler

Cybernews araştırma ekibi, PDF Pro (pdf-pro.io) ve Help PDF (help-pdf.com) sitelerinde büyük bir güvenlik açığı keşfetti. Bu sitelerin Amazon S3 bulut depolama konteynerlerini açık bırakarak, kullanıcıların yüklediği pasaportlar, sertifikalar, kimlikler ve sözleşmeler gibi belgelerin sızdırıldığı belirlendi. Aynı tasarıma sahip olan ve aynı Birleşik Krallık merkezli şirket tarafından yönetilen bu iki site, toplamda 89.062 dosyanın açığa çıkmasına neden oldu.

Suçlular için fırsat

Cybernews araştırmacıları, bu güvenlik açığının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Araştırmacılar, “Kişisel belgelere erişim sağlandığında, suçlular kredi başvurusu yapmak, mülk kiralamak veya pahalı eşyalar satın almak gibi çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunabilirler” dedi. Verilerin hala erişilebilir durumda olduğunu ve hizmet sağlayıcılarla iletişime geçme çabalarının henüz sonuç vermediğini de ekledi.

Dikkatli olunması gereken noktalar

Bu durum, online PDF dönüştürücüleri hiç kullanmamış olsanız bile sizin için bir uyarı niteliğinde olmalıdır. Özel bir belgeyi rastgele bir web sitesine yüklemeden önce, bu sitenin verilerinizi nasıl yönettiğini bilmediğinizi unutmayın. Güvenilir bir hizmet bulmak için birkaç ekstra dakika harcamak, gelecekte büyük sorunları önleyebilir.

Güvenlik ipuçları

Online platformlara yüklediğiniz belgelerin güvenliği konusunda dikkatli olmalısınız. İşte dikkate almanız gereken bazı ipuçları:

Sitenin Güvenilirliğini Araştırın: Kullanmayı düşündüğünüz PDF dönüştürücü sitenin güvenilirliğini araştırın. İncelemeleri okuyun ve güvenlik politikalarını kontrol edin. Şifreleme ve Güvenlik Önlemleri: Sitenin belgelerinizi nasıl şifrelediğini ve hangi güvenlik önlemlerini aldığını öğrenin. Alternatif Yöntemler: Mümkünse, belgelerinizi çevrimdışı araçlarla dönüştürmeyi tercih edin. Kritik Bilgilerden Kaçının: Önemli ve kişisel bilgileri içeren belgeleri online platformlara yüklemekten kaçının.