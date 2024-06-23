Peaky Blinders filmi, hayranları tarafından uzun süredir beklenen bir projeydi ve Netflix nihayet bu projeye resmi olarak 'start' verdi. Filmin kadrosunda Thomas Shelby karakterine hayat veren Cillian Murphy de yer alacak.

Resmi Açıklama ve Kadro

Netflix, Peaky Blinders filminin yapımına başlanacağını resmi olarak duyurdu. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, filmin senaryosunun Steven Knight tarafından yazıldığı ve Tom Harper tarafından yönetileceği belirtildi. Hayranların favorisi olan Thomas Shelby karakterini canlandıran Cillian Murphy de filmde yer alacak. Murphy, "Tommy Shelby'nin benimle işi bitmemiş... Peaky Blinders'ın film versiyonunda Steven Knight ve Tom Harper ile tekrar çalışacak olmak sevindirici. Bu iş hayranlarımız için," dedi.

Prodüksiyon Detayları

Deadline'ın haberine göre, Peaky Blinders filmi için prodüksiyon çalışmaları önümüzdeki yıl başlayacak. Projeye dahil olan yapımcılar arasında Caryn Mandabach, Steven Knight, Cillian Murphy ve Guy Heeley bulunuyor. İdari yapımcılar ise Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren ve David Mason. Filmin senaryo detayları hâlâ belirsiz olsa da, Knight'ın Deadline'a yaptığı 2022 tarihli açıklamaya göre film İkinci Dünya Savaşı sırasında geçecek.

Steven Knight'ın Açıklamaları

Steven Knight, "Bu filmin yapılacak olmasından büyük heyecan duyuyorum. Peaky Blinders hikâyesi içinde özel bir yere sahip olacak. Hiçbir kısıtlamamız yok. Peaky Blinders'ı çatışma halinde göreceğiz," diyerek filmle ilgili beklentileri artırdı.

Yeni Projeler ve Spin-Off'lar

Peaky Blinders evreni, birden fazla projeyle geri dönmeye hazırlanıyor. Ana dizinin final yapmasının ardından, aynı evrende geçen iki spin-off projesi daha karşımıza çıkabilir. Bu projelerden biri, 20'nci yüzyılda Boston'da geçen ve Polly Gray karakterine odaklanan bir çalışma olabilir.

Peaky Blinders hayranları, bu haberle birlikte büyük bir heyecan yaşamaya başladı. Cillian Murphy'nin geri dönüşü ve Steven Knight'ın senaryosuyla, Peaky Blinders filmi şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.