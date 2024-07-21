Peçeli Baykuşlar Özgürlüğüne Kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 15 yıllık tarihinde bin 300 yaban hayvanını sağlığına kavuşturup doğaya geri kazandırdı. Annelerinden ayrı kalan 6 peçeli baykuş da parkın son misafirleriydi ve artık özgürlüğe kanat çırptılar.

Şifa veren çalışmalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı'na bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı, yaralı ve hasta yaban hayvanlarına kapılarını açarak onları yeniden doğaya kazandırıyor. 15 yıldır faaliyet gösteren park, bugüne kadar 126 türde bin 336 hayvana ev sahipliği yaptı. Bu süre zarfında yaralı veya hasta olarak getirilen hayvanlar, veterinerler ve uzman personel tarafından yakın ilgiyle tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.

Parkta, görüntülü tanı ve operasyon hizmetleri verilen bir klinik, çeşitli boyutlarda 24 kafes, sürüngenler için 3 terraryum, yoğun bakım kabinleri ve sucul hayvanlar için 3 geçici barındırma tankı bulunuyor. Bu olanaklar sayesinde yaralı ve hasta hayvanlar kısa sürede sağlıklarına kavuşuyor.

Peçeli Baykuşların kurtarılış hikayesi

İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine 40 gün önce İzmir Doğal Yaşam Parkı’na getirilen annesiz 6 peçeli baykuş yavrusu, bakıcılar tarafından özenle büyütüldü. Yüzleri kalp şeklinde olan bu baykuşlar, veteriner hekimlerce sağlıklı bulunduktan sonra doğaya salındı.

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, bugüne kadar 6 binden fazla hayvanın tedavi amacıyla parka getirildiğini ve bunların bin 300'ünün iyileşerek doğal hayata döndüğünü belirtti. Eğrilmez, “6 peçeli baykuş yavrusu özel bakıma alındı. Bakıcılarımız 40 gün boyunca anne rolünü üstlenerek baykuşlarla ilgilendi ve onları doğaya salınmaya hazır hale getirdi” dedi.

Doğal döngünün sessiz kahramanları

İnsanlara en yakın baykuş türü olan peçeli baykuşlar, yıkılmış damlar, terk edilmiş evlerin çatıları gibi yerleri tercih eder. Eğrilmez, bu baykuşların yerleşim yerlerine yakın noktalarda doğayla buluşturulmasının önemini vurguladı. Baykuşlar gece aktif olup, gündüzleri oyuklarda ve çatılarda geçirirler. Gece avlanarak böcek, kertenkele ve fare gibi canlılarla beslenirler, bu da doğal döngü için büyük fayda sağlar.

“İnsanlara hiçbir zararı yok ve birçok ülkede baykuşun bir eve gelip yuva yapmasının uğur getirdiğine inanılıyor” diyen Eğrilmez, baykuşların Menemen Tuzçullu Mahallesi yakınlarında doğaya salındığını belirtti.