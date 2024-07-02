Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği iş birliğinde uluslararası yol bisikleti müsabakaları başlıyor. Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarış serisi, Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonunda Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takvimine göre 6-13 Temmuz ve 10-24 Ağustos tarihlerinde Erciyes’te düzenlenecek. KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’de bisikletin merkezi haline gelen Kayseri Erciyes, gelenekselleşen uluslararası yol bisikleti müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kış sporlarının yanı sıra yazın da profesyonel antrenman kampı, dağ ve tabiat sporları üssü olarak bir çok sportif dalda profesyonel sporcuların cazibe noktası olan Erciyes, global bisiklet camiasın dikkatlerini çekerek, önemli müsabakalara sahne olacak.

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği takviminde bulunan 6-13 Temmuz ve 10-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarış serisi, Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. ve Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği destekleri ile yapılacak.

Bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları katılacak. Yarışlar, 6 Temmuz Cumartesi günü Grand Prix Erciyes etabı ile başlayacak.

Uluslararası bisiklet yarışları, Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Develi'den Tomarza'ya, Yahyalı'dan Bünyan’a, Yeşilhisar'dan Erciyes'e, Kültepe’den Sultan Sazlığı ve Soğanlı’ya kadar birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri barındıran bölgeler içerisinde gerçekleşecek.

Bisikletçiler 140 kilometre uzunluğundaki GP Erciyes turunda Cumhuriyet Meydanı’ndan pedal çevirip Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da bulunan bitiş noktasına ulaşacak.

Yarış takvimi ise şu şekilde planlandı; 6 Temmuz 2024 Grand Prix Erciyes Cumhuriyet Meydanı Start saat 09.00’da, 13 Temmuz 2024 Grand Prix Kültepe Kayseri Bilim Merkezi Start saat 09.00’da, 10 Ağustos 2024 Grand Prix Kaisareia Cumhuriyet Meydanı Start saat 09.00’da, 24 Ağustos 2024 Grand Prix Soğanlı Develi Üniversitesi Kampüsü Start 09.00’da.