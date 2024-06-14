Son yıllarda Türkiye'deki tıp uzmanlık sınavlarının (TUS) sonuçları ve hekimlerin tercihleri sağlık sektöründe ciddi kaygılara yol açmaktadır. Mart ayındaki son sınavda yaklaşık 23 bin adaydan 21 bini barajı geçmiş, bu da geçen yılın aynı dönemine göre barajı geçen aday sayısında önemli bir artış olduğunu göstermektedir. Ancak bu durum, uzmanlık kontenjanlarının büyük kısmının boş kaldığı ve bazı branşlarda büyük bir talep fazlası oluştuğu gerçeğini değiştirmemektedir.

Bazı branşlarda tercihler kritik düzeyde

Özellikle çocuk hastalıkları, acil tıp ve cerrahi branşlarda uzman ihtiyacı giderek artarken, kontenjanların büyük kısmı dolmamakta ve bu durum, nitelikli hekim yetiştirmede ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Dermatoloji, plastik cerrahi ve çocuk psikiyatrisi gibi bazı branşlar ise yoğun ilgi görmekte ve kontenjanlar tamamen dolmaktadır.

Eğitimin niteliği azalıyor

Ankara Tabip Odası'nın raporuna göre, artan hekim sayısı ve açılan uzmanlık kontenjanları, eğitim kalitesinin düşmesine ve uzmanlık eğitiminin niteliğinin azalmasına yol açmaktadır. Özellikle klinik branşlar ve cerrahi dalların tercih edilmemesi, toplum sağlığı için önemli riskler doğurmaktadır. Pediatri gibi temel branşların tercih edilmemesi ve baraj puanlarının düşmesi, uzmanlık eğitiminin zorluğunu ve gerekliliğini yeterince vurgulamamaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye'de sağlık sektörünün geleceği için, eğitim kalitesinin artırılması, hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve uzmanlık eğitimine verilen önemin artırılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde, toplum sağlığı için gerekli olan nitelikli hekimlerin yetişmesi sağlanabilir.