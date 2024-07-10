Prof. Dr. Akgül, yanlış yapılan manikür ve pedikürlerin cilt enfeksiyonlarına, mantar hastalıklarına ve hatta kan yoluyla bulaşan hastalıklara zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle, bu hizmetleri alırken kullanılan malzemelerin hijyen standartlarına uygun olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini önerdi.

Sağlık açısından risk oluşturabilecek durumları minimize etmek için, manikür ve pedikür salonlarında hijyen konusuna özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Akgül, halkı bu konuda bilinçli olmaya çağırdı.

Selülite yol açabilir

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül, pedikürün bacaklarda selülit görünümüne yol açabileceğini ve lipödem hastalığı riskini artırabileceğini belirtti. Lipödem hastalığının, bacaklarda şişlik ve selülit benzeri görüntüler oluşturduğunu açıklayan Prof. Dr. Akgül, bu hastalığın doğal olarak kilo ile ilişkili olmadığını vurguladı.

Mikrop kaparak gelişiyor

Hastalığın pedikür gibi işlemler sırasında mikrop kaparak gelişebileceğini ifade eden Prof. Dr. Akgül, özellikle ayak tırnaklarının köşelerinin pedikür aletleriyle oyulmaması gerektiğini ve bu tür işlemlerin deri altında mikrop girişine neden olabileceğini belirtti. Bu durumun, lenf damarları ve kılcal damarlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ve hastalığın ilerlemesine katkıda bulunabileceğini söyledi.

Sterilizasyona dikkat

Prof. Dr. Akgül, pedikür yapılması gereken durumlarda bile hijyenin ve sterilizasyonun büyük önem taşıdığını vurgulayarak, özellikle bacaklarda herhangi bir damar hastalığı bulunan kişilerin pedikür yapmaktan kaçınmaları gerektiğini ifade etti.