Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, FlightGlobal markası Airline Business ve kurumsal danışmanlık şirketi Korn Ferry tarafından düzenlenen The Airline Strategy Awards (Havayolu Strateji Ödülleri) kapsamında “Executive Leadership: Europe” (Üst Düzey Liderlik: Avrupa) ödülüne layık görüldü. Pegasus Hava Yolları’nın başarılı finansal sonuçlarına ve operasyonel verimliliğine büyük katkı sağlayan güçlü liderliği, şirket içerisinde çeşitliliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye yönelik çalışmaları ve havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen girişimleri gibi etkin çalışmaları sebebiyle bu ödüle layık görülen Güliz Öztürk, “Executive Leadership: Europe” ödülünü Londra’da gerçekleştirilen törende aldı.

Bağımsız bir jüri değerlendirmesiyle, son 12 ayda stratejileri belirlemede ve bunları başarıya ulaştırmada mükemmellik sergileyen üst düzey yöneticilere verilen The Airline Strategy Awards, bu sene 9 farklı kategoride verildi. “Executive Leadership: Europe” ödülüne layık görülen Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk’ün aldığı bu ödülde; Pegasus’un esnek kapasite yönetimi, rekabetçi fiyatlandırması, yan gelir artışı, güçlü dijitalleşme projeleri ve çok sayıda etkileyici ESG faaliyeti de etkili oldu.