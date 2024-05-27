Pegasus Havayolları, 15 Mayıs itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya (BTS) direkt uçuş seferlerine başladı. Bu yeni hat, Pegasus'un 2024 yılı içinde başlattığı altıncı uluslararası rota olarak dikkat çekiyor.

Haftada iki kez uçuş

İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) ile Bratislava (BTS) arasında haftada iki kez, Çarşamba ve Pazar günleri, karşılıklı olarak gerçekleştirilecek uçuşlar, seyahatseverlere büyük kolaylık sağlayacak.

Pegasus'un hedefleri neler?

Bu yeni hattın Sabiha Gökçen Havalimanı’na yıl sonuna kadar 23 bin ek uluslararası yolcu getirmesi bekleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, 53 ülkede 40 iç hat ve 122 dış hat noktasına hizmet vererek toplamda 162 destinasyona ulaşmış olacak.

Avrupa bağlantıları güçleniyor

ISG İcra Kurulu Başkanı Serhat Soğukpınar, “Sabiha Gökçen Havalimanı olarak, turizm sezonunun başında açılan bu yeni hat ile gözbebeğimiz İstanbul’u Avrupa’nın köklü şehirlerinden birine daha direkt uçuş ile bağlayarak seyahat deneyimini artırıyoruz. Avrupa’nın göbeği sayılan Bratislava’ya uzanan bu hat, ISG’nin Avrupa bağlantılarını güçlendiren önemli iş birliklerinden birini oluşturmakta. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Pegasus Havayolları, bu yeni rota ile yolculara Avrupa'nın kalbine kolay ve konforlu bir seyahat imkanı sunarken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uluslararası bağlantılarını da genişletmeye devam ediyor.