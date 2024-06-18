İşte uçuşun detayları:

Uçuş başlangıcı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış gerçekleştirildi.

Hold pozisyonu

Kutaisi'ye iniş için uygun hava koşullarının oluşması beklenirken uçak hold pozisyonunda uzun süre bekledi.

Yakıt kritiği

Uzun süren bekleme nedeniyle uçak yakıt kritiğine girdi ve kokpit ekibi güvenlik nedeniyle Tiflis Havalimanı'na divert kararı aldı.

İlk bilgilendirme

Divert sonrasında tüm yolculara isterlerse inebilecekleri bilgisi verildi.

Gümrük sorunu

İlk bilgilendirmeden sonra gümrük sorunları nedeniyle yolcuların inemeyeceği açıklandı.

Son durum

Hava koşullarının düzelmemesi nedeniyle uçuş ekibinin gümrük ekipleriyle yaptığı görüşmeler sonucu yolcuların inmesine izin verildi.

Yardımsever kabin ekibi

Tiflis’te inen bir yolcu, kabin ekibinin çok yardımsever ve sabırlı olduğunu, tüm süreçte ellerinden gelen tüm desteği sağladığını belirtti.

Kutaisi seferinin tamamlanması

Hava şartlarının düzelmesinin ardından uçuş ekibi Kutaisi seferini başarıyla tamamladı.

Gecikmeli dönüş seferi

Sabiha Gökçen dönüş seferi de planlanan süreden gecikmeli olarak gerçekleştirildi.