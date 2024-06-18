İşte uçuşun detayları:
Uçuş başlangıcı
- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış gerçekleştirildi.
- Hold pozisyonu
- Kutaisi'ye iniş için uygun hava koşullarının oluşması beklenirken uçak hold pozisyonunda uzun süre bekledi.
- Yakıt kritiği
- Uzun süren bekleme nedeniyle uçak yakıt kritiğine girdi ve kokpit ekibi güvenlik nedeniyle Tiflis Havalimanı'na divert kararı aldı.
İlk bilgilendirme
Divert sonrasında tüm yolculara isterlerse inebilecekleri bilgisi verildi.
Gümrük sorunu
İlk bilgilendirmeden sonra gümrük sorunları nedeniyle yolcuların inemeyeceği açıklandı.
Son durum
Hava koşullarının düzelmemesi nedeniyle uçuş ekibinin gümrük ekipleriyle yaptığı görüşmeler sonucu yolcuların inmesine izin verildi.
Yardımsever kabin ekibi
Tiflis’te inen bir yolcu, kabin ekibinin çok yardımsever ve sabırlı olduğunu, tüm süreçte ellerinden gelen tüm desteği sağladığını belirtti.
Kutaisi seferinin tamamlanması
Hava şartlarının düzelmesinin ardından uçuş ekibi Kutaisi seferini başarıyla tamamladı.
Gecikmeli dönüş seferi
Sabiha Gökçen dönüş seferi de planlanan süreden gecikmeli olarak gerçekleştirildi.
Editör: Emirhan Bol