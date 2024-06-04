Pegasus Havayolları, yaz tatilini erken planlayanları ödüllendiriyor! 4-5 Haziran tarihlerinde Pegasus'tan 1 Temmuz - 15 Eylül 2024 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşlarınız için bilet alırsanız, 19 Kasım 2024 - 25 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli bir yurt içi veya yurt dışı uçuş bileti kazanıyorsunuz.

Kampanya detayları

Kimler katılabilir?

Sadece Pegasus BolBol üyeleri bu kampanyadan yararlanabilir. Henüz üye değilseniz hemen ücretsiz üye olabilirsiniz.

Nasıl katılırım?

4-5 Haziran 2024 tarihlerinde Pegasus internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden 1 Temmuz - 15 Eylül 2024 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşlarınız için bilet alın.

Hediye biletimi ne zaman kullanabilirim?

Hediye bilet şifreniz, ilk biletinizin biletlemesinden sonra en geç 72 saat içinde e-posta adresinize gönderilecek. Bu şifreyi 27 Eylül - 27 Ekim 2024 tarihleri arasında kullanarak 19 Kasım 2024 - 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki yurt içi veya yurt dışı uçuşlarınız için rezervasyon yapabilirsiniz.

Unutmayın, bu kaçırılmayacak fırsat sadece 4-5 Haziran tarihlerinde geçerli! Yaz tatilinizi planlarken kış tatilinizi de garantileyin!