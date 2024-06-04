Pegasus Havayolları, yaz tatilini erken planlayanları ödüllendiriyor! 4-5 Haziran tarihlerinde Pegasus'tan 1 Temmuz - 15 Eylül 2024 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşlarınız için bilet alırsanız, 19 Kasım 2024 - 25 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli bir yurt içi veya yurt dışı uçuş bileti kazanıyorsunuz.

LCW, Trendyol'a rakip oluyor: LCW.COM açıldı! LCW, Trendyol'a rakip oluyor: LCW.COM açıldı!

Kampanya detayları

Kimler katılabilir?

Sadece Pegasus BolBol üyeleri bu kampanyadan yararlanabilir. Henüz üye değilseniz hemen ücretsiz üye olabilirsiniz.

Nasıl katılırım?

4-5 Haziran 2024 tarihlerinde Pegasus internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden 1 Temmuz - 15 Eylül 2024 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşlarınız için bilet alın.

Hediye biletimi ne zaman kullanabilirim?

Hediye bilet şifreniz, ilk biletinizin biletlemesinden sonra en geç 72 saat içinde e-posta adresinize gönderilecek. Bu şifreyi 27 Eylül - 27 Ekim 2024 tarihleri arasında kullanarak 19 Kasım 2024 - 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki yurt içi veya yurt dışı uçuşlarınız için rezervasyon yapabilirsiniz.

Unutmayın, bu kaçırılmayacak fırsat sadece 4-5 Haziran tarihlerinde geçerli! Yaz tatilinizi planlarken kış tatilinizi de garantileyin!

Kaynak: Haber Merkezi