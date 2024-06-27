Edirneli pehlivanlar, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlıklarını sürdürüyor. 40 dereceyi bulan sıcaklıkta kispet bağlayarak çayıra çıkan pehlivanlar, şimdiden nefes kesen performanslarıyla dikkat çekiyor.

Kırkpınar hazırlıkları

Pehlivanlar, 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yoğun bir tempoda hazırlanıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bu günlerde, pehlivanlar kispetlerini bağlayarak zorlu antrenmanlarına devam ediyor. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından eşleşerek güreş tutan pehlivanlar, dayanıklılık ve taktik çalışmaları yapıyor.

Sıcak hava şartlarında antrenman

Pehlivanlar, hava sıcaklığının 40 derece olduğunu ve güreş sırasında yağlanmanın etkisiyle bu sıcaklığın 50 dereceye kadar hissedildiğini belirtiyor. Vücutlarının Kırkpınar'a ve hava sıcaklığına adapte olması için günün en sıcak saatlerinde antrenman yapmayı tercih eden pehlivanlar, bu zorlu koşullara rağmen hazırlıklarını büyük bir özveriyle sürdürüyor.

Pehlivanlar, Kırkpınar'a hazırlık sürecinin zorlu olduğunu ancak bu zorlukların kendilerini daha da güçlü kıldığını ifade ediyor. Her biri kürsüye çıkma hedefiyle çalışmalarına devam eden pehlivanlar, Kırkpınar'da en iyi performanslarını sergilemek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguluyor.

Tarihi ve kültürel önemi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olarak, yüzyıllardır süregelen bir gelenek. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan bu organizasyon, sadece sporcular için değil, izleyiciler ve Edirne halkı için de büyük bir öneme sahip. Her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen Kırkpınar, Türk kültürünün ve sporunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.